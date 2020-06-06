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    Здоров'я

    У селі на Буковині – спалах Covid-19

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    <p>Ситуація з коронавірусом у селі Чорнівка на Буковині складна</p> - У селі на Буковині – спалах Covid-19

    Ситуація з коронавірусом у селі Чорнівка на Буковині складна

    Усі тести на коронавірус, які зробили напередодні, виявились позитивними

    У селі Чорнівка, що на Буковині, усі тести на коронавірус, які зробили напередодні, виявились позитивними. Про це повідомив сільський голова Чорнівки Георгій Бота у Фейсбуці.

    «На кожному кроці чатує небезпека – можна заразитися Covid-19. Всі аналізи, які були зроблені напередодні, – позитивні! Хворих багато!», – написав сільський голова.

    При цьому Георгій Бота  не  назвав точну кількість хворих. За його словами,  двоє інфікованих перебувають у лікарні. Решта пацієнтів – лікуються амбулаторно.

    Станом на ранок 6 червня на Буковині зафіксували 3410 випадків  коронавірусу.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      26514
    • Хворіють
      13925
    • Одужали
      11812
    • Померли
      777

    Станом на ранок 6 червня в Україні зафіксовано 550 нових випадки коронавірусу, це на три випадки менше, ніж учора (553). Усього виявлено 26 514 випадки коронавірусної хвороби. Одужали – 440 (вчора 330), померли – 15 (вчора 15).

    здоров'я медицина Чернівецька область коронавірус
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