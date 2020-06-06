У селі на Буковині – спалах Covid-19



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Ситуація з коронавірусом у селі Чорнівка на Буковині складна

Усі тести на коронавірус, які зробили напередодні, виявились позитивними

У селі Чорнівка, що на Буковині, усі тести на коронавірус, які зробили напередодні, виявились позитивними. Про це повідомив сільський голова Чорнівки Георгій Бота у Фейсбуці.

«На кожному кроці чатує небезпека – можна заразитися Covid-19. Всі аналізи, які були зроблені напередодні, – позитивні! Хворих багато!», – написав сільський голова.

При цьому Георгій Бота не назвав точну кількість хворих. За його словами, двоє інфікованих перебувають у лікарні. Решта пацієнтів – лікуються амбулаторно.

Станом на ранок 6 червня на Буковині зафіксували 3410 випадків коронавірусу.

Коронавірус в Україні

Всього 26514

Хворіють 13925

Одужали 11812

Померли 777

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Станом на ранок 6 червня в Україні зафіксовано 550 нових випадки коронавірусу, це на три випадки менше, ніж учора (553). Усього виявлено 26 514 випадки коронавірусної хвороби. Одужали – 440 (вчора 330), померли – 15 (вчора 15).