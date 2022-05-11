ВООЗ планує перенести регіональний офіс із Москви

Проти резолюції проголосували лише Росія, Білорусь та Таджикистан

Регіональний офіс Всесвітньої організації з охорони здоров’я може припинити свою роботу у Росії. Відповідну резолюцію ухвалили на спеціальній сесії Європейського регіонального комітету ВООЗ.

«Із 48 держав-членів, які були присутні на голосуванні, 43 проголосували за ухвалення резолюції, троє проголосували проти і двоє утрималися. Таким чином, резолюція була прийнята переважною більшістю голосів», – повідомляє пресслужба організації.

Зокрема, резолюція постановляє:

Регіональному директору вивчити варіанти забезпечення роботи Європейського офісу ВООЗ з профілактики неінфекційних захворювань та боротьби з ними (Офіс з НДЗ), у тому числі шляхом його переведення за межі Російської Федерації;

Регіональному директору розглянути можливість тимчасового призупинення всіх регіональних нарад у Російській Федерації;

Генеральному директору ВООЗ підготувати спеціальну доповідь для розгляду на майбутній Сімдесят п'ятій сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я з оцінкою надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров'я в Україні та пов'язаних з нею міжнародних ризиків для здоров'я, а також пропонованих заходів у відповідь.

Підсумки спеціальної сесії Регіонального комітету наразі будуть офіційно передані Генеральному директору ВООЗ.

«Відповідно до резолюції д-р Тедрос доведе це до відома Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я та за участю Європейського регіонального бюро ВООЗ підготує спеціальний звіт з оцінкою надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров'я в Україні, супутніх міжнародних ризиків для здоров'я та запропонованих заходів у відповідь», – розповіли в організації.

Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ д-р Ганс Клюге закликав країни Європи, що входять до складу організації, об’єднати свої зусилля.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зазначив, що проти резолюції проголосували лише Росія, Білорусь та Таджикистан.

«Це ще один рішучий крок до ізоляції РФ від цивілізованого світу. Всі вже побачили справжнє обличчя Росії і розуміють, що це – держава-вбивця. А той, хто забирає життя та здоров'я цивільних громадян, не може на світовому рівні представляти Організацію, яка бореться за їх порятунок», – наголосив він.

Ляшко подякував усім делегатам за підтримку позиції України.

«Дякую тим, хто у цей складний час відвідав нашу країну особисто і на власні очі побачив жахи війни», – додав міністр.