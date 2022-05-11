Чи можуть у деяких регіонах скасувати комендантську годину: відповідь МВС

Міністр внутрішніх справ пояснив, чи можуть в окремих регіонах скасувати комендантську годину

З початком війни у всіх регіонах України встановили нічну комендантську годину. Це дозволяє правоохоронцям, зокрема, виявляти диверсантів. Тож, поки що не варто очікувати скасовування комендантської години. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час телемарафону.

За його словами, успішно пройшли 8 та 9 травня, які були напруженими для правоохоронців. Адже поліція працювала в посиленому режимі, бо очікувала провокацій та диверсій.

«Ми рекомендували необхідні обмеження для комендантської години для більшості території України. Деякі регіони, які розташовані біля регіонів бойових дій, самостійно збільшували термін комендантської години», – наголосив міністр.

Монастирський запевнив, що згодом стане зрозуміло те, що комендантський час себе виправдав.

«Він дозволяє уникнути можливість проникнення диверсійних груп, зокрема і на території центральних та західних областей. Тому я думаю, що нам ще доведеться якийсь час жити з комендантською годиною», – вважає він.

На думку міністра, ще зарано говорити про повне скасування комендантської години в певних територіях, зокрема і там, де не ведуться бойові дії.

«Бо досі існує велика небезпека. І цим не треба нехтувати. Комендантська година дозволяє правоохоронцям відпрацьовувати всі небезпеки та перевіряти групи людей», – підсумував він.

Відомо, що наприкінці квітня українські поліцейські затримали ймовірних коригувальників після обстрілу багатоповерхівки у Києві. Підозрювані фотографували наслідки ракетного удару по Шевченківському району.

Нагадаємо, напередодні на території Рівненської, Дніпропетровської та Івано-Франківської областей вирішили скоротити комендантську годину. В усіх трьох регіонах комендантська година тепер розпочинатиметься о 23:00, а закінчуватиметься о 05:00.