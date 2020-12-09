ВООЗ попередив про небезпеку відеоігор у період пандемії

Надмірне захоплення відеоіграми може привести до функціональних порушень, – пояснив експерт

У період пандемії надмірне захоплення відеоіграми може привести до розвитку психологічного стресу. Про це попередив фахівець Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) в області вживання психоактивних речовин і адиктивної поведінки Володимир Позняк.

За його словами, у період вимушеної самоізоляції багато людей схильні до нездорової моделі поведінки, таким як зловживання іграми. Позняк підкреслив важливість підтримки балансу діяльності в «онлайні» і «офлайні».

«ВООЗ визнає, що мільйони людей люблять грати у відеоігри в якості дозвілля і що для більшості користувачів це є здоровим хобі. Проте надмірне захоплення відеоіграми може привести до функціональних порушень і психологічного стресу значного числа гравців», – пояснив експерт.

Фахівець нагадав, що ігровий розлад було включено у 11-у редакцію Міжнародної класифікації хвороб (МКБ-11). Вона набирає чинності 1 січня 2022 року.

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