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    У світі

    ВООЗ попередив про небезпеку відеоігор у період пандемії

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    Позняк підкреслив важливість підтримки балансу діяльності в &laquo;онлайні&raquo; і &laquo;офлайні&raquo; - ВООЗ попередив про небезпеку відеоігор у період пандемії
    Позняк підкреслив важливість підтримки балансу діяльності в «онлайні» і «офлайні»
    Фото з відкритих джерел

    Надмірне захоплення відеоіграми може привести до функціональних порушень, – пояснив експерт

    У період пандемії надмірне захоплення відеоіграми може привести до розвитку психологічного стресу. Про це попередив фахівець Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) в області вживання психоактивних речовин і адиктивної поведінки Володимир Позняк.

    За його словами, у період вимушеної самоізоляції багато людей схильні до нездорової моделі поведінки, таким як зловживання іграми. Позняк підкреслив важливість підтримки балансу діяльності в «онлайні» і «офлайні».

    «ВООЗ визнає, що мільйони людей люблять грати у відеоігри в якості дозвілля і що для більшості користувачів це є здоровим хобі. Проте надмірне захоплення відеоіграми може привести до функціональних порушень і психологічного стресу значного числа гравців», – пояснив експерт.

    Фахівець нагадав, що ігровий розлад було включено у 11-у редакцію Міжнародної класифікації хвороб (МКБ-11). Вона набирає чинності 1 січня 2022 року.

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    Теги: IT-Фахівці карантин ВООЗ
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