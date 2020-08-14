Відеоігри можуть покращити навички читання та письма – дослідження



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У межах дослідження експерти опитали 4626 британців віком 11-16 років

Дослідники з’ясували, що 79% опитаних, які грають у відеоігри, читають матеріали, пов’язані з ними — не лише в самій грі, а й в онлайн-ресурсах і книгах

Національний траст із грамотності Великої Британії разом із Асоціацією інтерактивних розваг і дитячого видавництва Penguin Random House Children провели дослідження, яке показало: відеоігри можуть покращити навички читання і письма.

Зазначається, що у межах дослідження експерти опитали 4626 британців віком 11-16 років.

Дослідники з’ясували, що 79% опитаних, які грають у відеоігри, читають матеріали, пов’язані з ними — не лише в самій грі, а й в онлайн-ресурсах і книгах. Третина (35%) вважає, що гра у відеоігри дозволяє їм вдосконалювати навички читання.

«Як і книги, відеоігри допомагають розвивати уяву, бо в них можна багато чого робити», — пояснив один із опитаних.

63% гравців також постійно пишуть щось, пов’язане з відеоіграми: від фанфіків до порад іншим гравцям. Майже стільки ж (58%) хотіли б займатися написанням сценаріїв чи дизайном відоігор, а 31% хотів би більше писати й читати про відеоігри в школі.

При цьому серед любителів відеоігор частіше траплялися хлопчики, ніж дівчатка (96% проти 65%). Крім того, 73% опитаних, які, за їхніми словами, читати не люблять, зазначили, що відеоігри допомагають їм краще занурюватися в історію, аніж книга.

Дві треті опитаних підлітків (65%), що грають у відеоігри, зазначили, що гра допомагає їм ставити себе на місце когось іншого, що, на думку дослідників, може свідчити про зростання навичок емпатії.

А ще, як показало опитування, відеоігри підлітки обговорюють між собою частіше, ніж книги (76% проти 29%). «Відеоігри допомагають мені підтримувати зв’язок із двоюрідним братом, який живе за сотні кілометрів від мене», — зазначив один із респондентів.

Учасники опитування також говорили, що гра в комп’ютерні ігри дозволяє їм долати стрес і складні емоції.

Під час карантину, викликаного пандемією коронавірусу, відеоігри стали одним із засобів взаємодії, зокрема й для освітян.

Наприклад, учитель із американського міста Сан-Дієго Чарльз Кумбер, який викладає у сьомих-восьмих класах, провів для учнів урок геометрії в грі Half-Life: Alyx — це нова гра серії, яка вийшла 23 березня цього року.

А в червні прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив, що польську комп’ютерну гру «Це моя війна» («This War of Mine») додадуть до переліку рекомендованих творів для шкільного читання. Польща стала першою країною світу, в якій комп'ютерну гру додадуть до шкільної програми.