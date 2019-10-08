«Відеоігри - ліки від деменції». Людям похилого віку лікарі радять тренуватися граючись



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Відеоігри змушують наш мозок постійно вдосконалюватися - психолог

За допомогою відеоігр можна уповільнити навіть розвиток хвороби Альцгеймера

Психолог і нейробіолог з Каролінського інституту в Стокгольмі Хелена Вестерберг стверджує, що відеоігри змушують наш мозок постійно вдосконалюватися.

У Японії 89-річна японська пенсіонерка Хамако Морі - завзятий геймер. Хамако грає в ігри і стрімить їх на Youtube. На її каналі Gamer Grandma вже 40 тисяч передплатників. У своєму інтерв'ю японському виданню GameSpark Хамако Морі розповіла, що грає вже близько 40 років. «Якщо в спорті виникає момент, коли ти вже не можеш їм займатися, то з іграми все інакше», - говорить пенсіонерка.

На думку лікарів, за допомогою відеоігр можна уповільнити навіть розвиток хвороби Альцгеймера.

Ще на початку 2000-х років «Медичний журнал Нової Англії» опублікував дослідження американських фахівців, які, зокрема, заявили: інтелектуальні заняття, такі як читання, гра на музичних інструментах, настільні ігри і розгадування кросвордів, здатні уповільнити настання хвороби або пом'якшити її розвиток. Пізніше до цього списку додалися відеоігри.

Протягом усього життя в нашому мозку формуються всі нові і нові синапси - контакти між нейронами або отримують їх сигнал клітинами іншого типу. Така властивість називається «нейропластичності» і воно означає здатність мозку відновлювати втрачені зв'язки після пошкодження або як відповідь на зовнішні впливи.

Так, згідно з дослідженнями, музиканти мають збільшену кількість нейронних зв'язків в мозку (нервах, що з'єднують між собою півкулі мозку). Це підвищена кількість нейронних зв'язків призводить до того, що частини мозку краще з'єднані один з одним і можуть здійснювати дії з візуальної і сенсорної синхронізації набагато краще, ніж у інших. Але ось проблема, далеко не всі літні люди - це музиканти. Ще менше тих, хто в похилому віці вирішиться освоювати музичний інструмент.

Інша справа - ігри. Натиснути пару кнопок або провести пальцем по екрану набагато легше, а далі гра почне роботу з мозком.