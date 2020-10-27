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    У світі

    ВООЗ закликає не політизувати тему пандемії Covid-19

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    <span class="hiddenSpellError">Гебреесус</span>&nbsp;зазначив, що пандемія Covid-19 &ndash; це &laquo;не політичний футбол&raquo; - ВООЗ закликає не політизувати тему пандемії Covid-19
    Гебреесус зазначив, що пандемія Covid-19 – це «не політичний футбол»

    Гебреесус закликав лідерів країн світу діяти швидко в умовах пандемії

    Очільник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адганом Гебреесус закликав не політизувати тему пандемії коронавірусу Covid-19, оскільки це не допоможе зупинити його поширення. Про це він сказав під час брифінгу.

    Гебреесус закликав лідерів країн світу діяти швидко в умовах пандемії. Але при цьому – дотримуватись рекомендацій ВООЗ і не політизувати цю тему.

    «Там, де був політичний поділ на національному рівні; там, де була кричуща неповага до науки і фахівців в області охорони здоров’я, поширилася плутанина, збільшилася кількість випадків захворювання і смертності. Ось чому я неодноразово говорив: припиніть політизацію COVID-19», – сказав Гебреесус.

    Він зазначив, що пандемія Covid-19 – це «не політичний футбол».

    «Видавання бажаного за дійсне або умисне відволікання уваги не зменшать передачу вірусу і не врятують життя. Що врятує життя, так це наука, рішення і солідарність», – резюмував голова ВООЗ.

    Нагадаємо, що у ВООЗ попередили, що наступні кілька місяців пандемії будуть дуже складними.

    наука ВООЗ коронавірус
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