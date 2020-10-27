ВООЗ закликає не політизувати тему пандемії Covid-19



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Гебреесус зазначив, що пандемія Covid-19 – це «не політичний футбол»

Гебреесус закликав лідерів країн світу діяти швидко в умовах пандемії

Очільник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адганом Гебреесус закликав не політизувати тему пандемії коронавірусу Covid-19, оскільки це не допоможе зупинити його поширення. Про це він сказав під час брифінгу.

Гебреесус закликав лідерів країн світу діяти швидко в умовах пандемії. Але при цьому – дотримуватись рекомендацій ВООЗ і не політизувати цю тему.



«Там, де був політичний поділ на національному рівні; там, де була кричуща неповага до науки і фахівців в області охорони здоров’я, поширилася плутанина, збільшилася кількість випадків захворювання і смертності. Ось чому я неодноразово говорив: припиніть політизацію COVID-19», – сказав Гебреесус.



Він зазначив, що пандемія Covid-19 – це «не політичний футбол».



«Видавання бажаного за дійсне або умисне відволікання уваги не зменшать передачу вірусу і не врятують життя. Що врятує життя, так це наука, рішення і солідарність», – резюмував голова ВООЗ.

Нагадаємо, що у ВООЗ попередили, що наступні кілька місяців пандемії будуть дуже складними.