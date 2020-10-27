Норвегія через коронавірус посилює карантин



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Також з 28 жовтня норвежцям заборонено приймати у себе в гостях більше п'яти осіб

У країні зростає захворюваність на коронавірус, влада ухвалила рішення ввести нові обмеження

Норвегія посилює карантинні заходи через посилення епідемії коронавірусу в країні. Про це повідомляє DW у вівторок, 27 жовтня.

Громадянам європейських держав, які працюють в Норвегії, включених Євросоюзом в червону зону, потрібно буде пройти 10-денний карантин у разі прибуття в Норвегію після 31 жовтня.

Також з 28 жовтня норвежцям заборонено приймати у себе в гостях більше п'яти осіб, а кількість відвідувачів у громадських місцях не повинна перевищувати 50 осіб. Раніше цей ліміт становив 200 осіб.

Нагадаємо, що у Норвегії виявили новий різновид коронавірусу.