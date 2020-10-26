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    В Австрії можуть ввести жорсткий карантин через спалах Covid-19

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    У країні наразі спостерігається високий приріст нових випадків коронавірусу - В Австрії можуть ввести жорсткий карантин через спалах Covid-19
    У країні наразі спостерігається високий приріст нових випадків коронавірусу

    Канцлер Австрії вважає, що ситуація наразі дуже серйозна

    Сьогодні, 26 жовтня, канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що в країні знову можуть ввести жорсткий карантин, якщо існуючі обмеження не допоможуть сповільнити зростання кількості заражень коронавірусом. Про це повідомляє CNN.

    За словами Курца, ситуація в лікарнях буде мати вирішальне значення для визначення необхідності повторного локдауну. Він додав, що метою посилення обмежень є запобігання переповнення відділень інтенсивної терапії.

    «Жодна країна у світі не може допустити, щоб реанімації були переповненими», – сказав Себастьян Курц.

    Він також зазначив, що у країні наразі спостерігається високий приріст нових випадків коронавірусу.

    «Ми переживаємо масове експоненціальне зростання... Ситуація дуже і дуже серйозна, навіть для тих, хто все ще не хоче в це вірити», – сказав Курц.

    Зазначимо, протягом останніх кількох днів в країні з населенням близько 8,8 млн осіб майже щоденно реєстрували рекордні показники заражень. Найвищий – 3614 за добу – зафіксували 24 жовтня.

    Нагадаємо, що Австрія знову посилює карантинні обмеження.

    До слова, міністр в Австрії заразився коронавірусом – весь уряд йде на аналізи.

    Крім того, в Австрії ввели масочний режим в магазинах і школах.

    Австрія Себастьян Курц карантин коронавірус
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