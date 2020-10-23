У ВООЗ попередили, що наступні кілька місяців пандемії будуть дуже складними



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У ВООЗ попередили, що наступні кілька місяців пандемії будуть дуже складними

Найбільш складну ситуацію прогнозують для країн Північної півкулі

Коронавірус шириться світом шаленими темпами й найближчі місяці будуть дуже складними.

Такі невтішні прогнози озвучив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус під час брифінгу 23 жовтня, йдеться на офіційному YouTube каналі організації.

«Ми перебуваємо на критично важливому перехресті в пандемії захворювання Covid-19, особливо в Північній півкулі», - зазначив він.

Зазначимо, що 22 жовтня Всесвітня організація охорони здоров'я зафіксувала 423 819 нових заражень коронавірусом Covid-19 у всьому світі.

Також у ВООЗ повідомляли, що минулий тиждень став рекордним за кількістю інфікування коронавірусом у світі.

Раніше повідомлялося, що у Мадриді хочуть ввести надзвичайний стан через спалах Covid-19.

Нагадаємо, що головний санлікар Ляшко пояснив, чому Україна знову не запроваджує жорсткий карантин.