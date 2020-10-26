Влада Литви вирішила посилити карантин у кількох регіонах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У державних закладах працівники повністю або частково перейдуть на віддалену роботу

Обмеження почнуть діяти з середи, 28 жовтня, і триватимуть як мінімум до 11 листопада

Уряд Литви прийняв рішення посилити карантинні обмеження в декількох регіонах країни. Про це повідомляє Delfi.

Карантин посилять у Вільнюсі, Каунасі, Клайпеді і ще п'яти самоуправліннях країни.

В муніципалітетах обмежується заповнюваність громадського транспорту, наступного за їх межі – сидячі місця можна займати з відстанню не менше одного метра від інших пасажирів.

В громадському просторі заборонено збиратися групами понад п'ять осіб, за винятком членів сім'ї. З іншими – необхідно тримати дистанцію двометрову.

Відвідування родичів у стаціонарах лікарень забороняються, крім невиліковно хворих пацієнтів, дітей і породіль. Так само забороняються візити до всіх закладів соціальної опіки, де люди проживають постійно.

У державних закладах працівники повністю або частково перейдуть на віддалену роботу.

Магазинам дозволено одночасно впускати не більше однієї людини на квадратний метр площі.

Крім того, в регіонах вводять обов'язковий масковий режим.

Нагадаємо, що в Австрії можуть ввести жорсткий карантин через спалах Covid-19.