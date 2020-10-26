Влада Литви вирішила посилити карантин у кількох регіонах
У державних закладах працівники повністю або частково перейдуть на віддалену роботу
Обмеження почнуть діяти з середи, 28 жовтня, і триватимуть як мінімум до 11 листопада
Уряд Литви прийняв рішення посилити карантинні обмеження в декількох регіонах країни. Про це повідомляє Delfi.
Карантин посилять у Вільнюсі, Каунасі, Клайпеді і ще п'яти самоуправліннях країни.
В муніципалітетах обмежується заповнюваність громадського транспорту, наступного за їх межі – сидячі місця можна займати з відстанню не менше одного метра від інших пасажирів.
В громадському просторі заборонено збиратися групами понад п'ять осіб, за винятком членів сім'ї. З іншими – необхідно тримати дистанцію двометрову.
Відвідування родичів у стаціонарах лікарень забороняються, крім невиліковно хворих пацієнтів, дітей і породіль. Так само забороняються візити до всіх закладів соціальної опіки, де люди проживають постійно.
У державних закладах працівники повністю або частково перейдуть на віддалену роботу.
Магазинам дозволено одночасно впускати не більше однієї людини на квадратний метр площі.
Крім того, в регіонах вводять обов'язковий масковий режим.
Нагадаємо, що в Австрії можуть ввести жорсткий карантин через спалах Covid-19.