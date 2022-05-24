ВООЗ знову переобрала Аданома Гебрейсуса главою організації

Уперше колишній міністр охорони здоров’я та закордонних справ Ефіопії Тедрос Гебрейсус був обраний на посаду у 2017 році

Гебрейсус отримав 155 голосів із 160

Всесвітня організація охорони здоров’я вдруге обрала генеральним директором Тедроса Аданома Гебрейсуса. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Німеччини Карл Лаутербах у Twitter.

Гебрейсус отримав 155 голосів із 160, тому очолюватиме ВООЗ протягом наступних п’яти років.

«Щойно переобраний генеральним директором ВООЗ @DrTedros. 155/160 голосів, вражаючий результат. Вітаю, це повністю заслужено», – написав Лаутербах у Twitter.

На цих виборах Гебрейсус був єдиним кандидатом.

Вперше колишній міністр охорони здоров’я та закордонних справ Ефіопії Тедрос Гебрейсус був обраний на посаду гендиректора ВООЗ у травні 2017 року.

Раніше повідомлялося, що ВООЗ планує перенести регіональний офіс із Москви.