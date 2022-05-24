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    ВООЗ знову переобрала Аданома Гебрейсуса главою організації

    Уперше колишній міністр охорони здоров&rsquo;я та закордонних справ Ефіопії Тедрос Гебрейсус був обраний на посаду у 2017 році - ВООЗ знову переобрала Аданома Гебрейсуса главою організації
    Уперше колишній міністр охорони здоров’я та закордонних справ Ефіопії Тедрос Гебрейсус був обраний на посаду у 2017 році
    фото: twitter.com/Karl_Lauterbach

    Гебрейсус отримав 155 голосів із 160

    Всесвітня організація охорони здоров’я вдруге обрала генеральним директором Тедроса Аданома Гебрейсуса. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Німеччини Карл Лаутербах у Twitter.

    Гебрейсус отримав 155 голосів із 160, тому очолюватиме ВООЗ протягом наступних п’яти років.

    «Щойно переобраний генеральним директором ВООЗ @DrTedros. 155/160 голосів, вражаючий результат. Вітаю, це повністю заслужено», – написав Лаутербах у Twitter.

    На цих виборах Гебрейсус був єдиним кандидатом.

    Вперше колишній міністр охорони здоров’я та закордонних справ Ефіопії Тедрос Гебрейсус був обраний на посаду гендиректора ВООЗ у травні 2017 року.

    Раніше повідомлялося, що ВООЗ планує перенести регіональний офіс із Москви.

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    Теги: війна Україна ВООЗ #stoprussia
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    ВООЗ знову переобрала Аданома Гебрейсуса главою організації