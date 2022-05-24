ВООЗ знову переобрала Аданома Гебрейсуса главою організації
Гебрейсус отримав 155 голосів із 160
Всесвітня організація охорони здоров’я вдруге обрала генеральним директором Тедроса Аданома Гебрейсуса. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Німеччини Карл Лаутербах у Twitter.
Гебрейсус отримав 155 голосів із 160, тому очолюватиме ВООЗ протягом наступних п’яти років.
«Щойно переобраний генеральним директором ВООЗ @DrTedros. 155/160 голосів, вражаючий результат. Вітаю, це повністю заслужено», – написав Лаутербах у Twitter.
На цих виборах Гебрейсус був єдиним кандидатом.
Вперше колишній міністр охорони здоров’я та закордонних справ Ефіопії Тедрос Гебрейсус був обраний на посаду гендиректора ВООЗ у травні 2017 року.
Раніше повідомлялося, що ВООЗ планує перенести регіональний офіс із Москви.
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