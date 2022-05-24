МВС пояснило, чому ЗСУ вийшли зі Світлодарська

Андрусів: «Ніякої зради в цьому немає»

Українські військові відступили зі Світлодарська Донецької області, аби уникнути оточення чи великої кількості втрат. Про це повідомив радник голови Міністерства внутрішніх справ Віктор Андрусів.

«Наша армія реалізовує маневрову оборону. Це означає, що ми не тримаємося за конкретні населені пункти, а прагнемо наносити ворогу максимальних втрат зі збереженням наших сил», – зазначив він.

За словами Андрусіва, це означає, що іноді доводиться відступати від рубежів, які не носять стратегічний характер, з метою уникнення оточення або значних втрат.

«Ніякої зради в цьому немає. Саме такий відступ відбувся вчора зі Світлодарська та Миронівського. Також можливо буде ще кілька відступів, для вирівнювання фронту. Теж без зради», - констатував він.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що вранці 24 травня окупанти увійшли до Світлодарська Донецької області та повісили російський триколор над будівлею міської адміністрації.