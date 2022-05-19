Подоляк розповів, як ВООЗ може «допомогти» Росії у війні проти України

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк упевнений, що ВООЗ може допомогти Росії у війні з Україною хіба що кваліфікованою психіатричною допомогою

Російське керівництво має пройти обстеження у психіатрів

Звернення Кремля до Всесвітньої організації охорони здоров’я зі скаргою на Україну, яка чинить опір «спеціальній військовій операції» є божевіллям, від якого можуть врятувати хіба що профільні лікарні. Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк написав у Telegram.

Подоляк назвав цю скаргу Росії «чистим абсурдом» та «дипломатичною деменцією», додавши, що російська влада неадекватно сприймає дійсність через міжнародну ізоляцію, яка постійно посилюється.

«Скоро дипломатичні контакти Москви обмежаться Білоруссю, Еритреєю та гуманітарними організаціями, у яких можна буде скиглити: «Хай уже вони складуть зброю, ну будь ласка, інакше в нас нічого не виходить», – так окреслив світові перспективи країни-агресора радник Андрія Єрмака.

Подоляк зіронізував, що ВООЗ, до якого зверталася Росія, може лише «організувати належне колективне психіатричне обстеження (кремлівського керівництва – ред.). І запропонувати програми адаптивної терапії». А Україна, у свою чергу, привітає подібні лікувальні заходи.

Нагадаємо, що Михайло Подоляк уже неодноразово гостро висловлювався на адресу російської влади.

Так, коментуючи заяву речниці МЗС Росії про «ізраїльських найманців», які воюють разом із «нацистами з «Азову», Подоляк натякнув, що причиною таких заяв Марії Захарової є дефіцит кокаїну.

На слова третього президента РФ Дмитра Медведєва про «окупацію Польщею Західної України» Подоляк відреагував фразою «Не усі в світі такі варвари, як Росія», а також порівняв риторику Медведєва із виступами скандального російського політика, який недавно помер, Володимира Жириновського.

А рішення приєднати Херсонщину до окупованого Криму Подоляк прокоментував наступним чином – вони можуть просити приєднатися хоч до Марсу чи Юпітера, але українська армія все одно звільнить Херсон.