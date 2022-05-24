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    Події в Україні

    ЗСУ на півдні знищили елітні війська РФ: перехоплення СБУ (аудіо)

    ЗСУ на півдні знищили елітні війська РФ: перехоплення СБУ (аудіо)
    фото: Генштаб ЗСУ

    Від 58-ї армії взагалі нічого не залишилося

    Українські військові на півдні вщент розбили 58 армію ворога, яку самі окупанти називали однією з передових в Росії. Про це свідчить чергове перехоплення телефонної розмови окупанта, повідомляє СБУ.

    «Від 58-ї армії взагалі нічого не залишилося. Вона вважалася найважчою армією у Південному військовому окрузі. За підсумками, від неї не залишилося нічого. Валера Бакін у 58-ій армії служив. У нього в роті жодної людини живої немає. Ні одного! Всіх, коротше, повбивали. Усю роту. У нас там теж є роти, де залишилося три особи, чотири особи», – розповів своїй дружині російський загарбник.

    Нагадаємо, на Луганщині українські військові ліквідували високопоставленого льотчика РФ.

    Як раніше повідомлялося, 22 травня, українські військові знищили російський винищувач Су-25 у Луганській області. Пілот катапультуватись не встиг. Нагадаємо, ЗСУ ліквідували командира роти з полку імені Кадирова.

    Теги: росія окупанти СБУ ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ на півдні знищили елітні війська РФ: перехоплення СБУ (аудіо)