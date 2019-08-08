Зеленський зустрівся із патріархом Варфоломієм



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Передбачається, що зустріч триватиме годину, після чого на честь візиту Зеленського пройде ланч від імені Вселенського патріарха Фото: Укрінформ

Переговори відбуваються у вузькому колі, а пізніше їх формат буде розширено

У Стамбулі на Фанарі розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського зі Вселенським патріархом Варфоломієм.

Переговори відбуваються у вузькому колі, а пізніше їх формат буде розширено.

Передбачається, що зустріч триватиме годину, після чого на честь візиту Зеленського пройде ланч від імені Вселенського патріарха.

Зеленський також відвідає храм Святого Георгія, розташований на території Вселенської патріархії.

Після цього програмою візиту передбачено відвідання президентом України компанії Baykar Aerospace and Defense, де він ознайомиться з виробничими потужностями та поспілкується з українськими пілотами, які проходять навчання на тренувальній базі підприємства.

Як повідомлялось, вранці 8 серпня у Стамбулі пройшов бізнес-форум за участю Зеленського.

Нагадаємо, 7 серпня в Анкарі відбулася офіційна церемонія зустрічі президентів Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана.

Після цього Зеленський та Ердоган хвилиною мовчання вшанували чотирьох загиблих на Донбасі українських військовослужбовців.

Зеленський також пообіцяв, що найближчим часом на законодавчому рівні буде затверджено положення, яке спростить отримання дозволу для відвідування Криму.

Президент України запропонував Туреччині долучитись до відновлення інфраструктури Донбасу.

Президент Ердоган запевнив Зеленського, що Туреччина не визнавала і ніколи не визнає незаконної анексії Криму, стійко стоїть на своїх позиціях щодо суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України.