Зеленський планує легалізувати в Україні азартні ігри



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Зеленський також закликав турецький бізнес спільно розвивати туристичний бренд Чорного моря

Ми легалізуємо азартні ігри, а саме роботу казино у п'ятизіркових готелях, що стимулюватиме розвиток туристичного кластера регіону біля Чорного моря, - президент

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні легалізують азартні ігри, зокрема, дозволять відкривати казино у п'ятизіркових готелях.

«Ми легалізуємо азартні ігри, а саме роботу казино у п'ятизіркових готелях, що стимулюватиме розвиток туристичного кластера регіону біля Чорного моря. Тут також ми хочемо рости разом. Тому хочемо бачити в турецькому бізнесі не конкурентів, а наших партнерів», - сказав він, виступаючи на українсько-турецькому бізнес-форумі в Стамбулі в четвер уранці.

Зеленський також закликав турецький бізнес спільно розвивати туристичний бренд Чорного моря.

Нагадаємо, у Стамбулі проходить українсько-турецький бізнес-форум.

Як відомо, також 8 серпня Зеленський зустрінеться зі Вселенським патріархом Варфоломієм.

Нагадаємо, 7 серпня в Анкарі відбулася офіційна церемонія зустрічі президентів Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана.

Після цього Зеленський та Ердоган хвилиною мовчання вшанували чотирьох загиблих на Донбасі українських військовослужбовців.

Зеленський також пообіцяв, що найближчим часом на законодавчому рівні буде затверджено положення, яке спростить отримання дозволу для відвідування Криму.

Президент України запропонував Туреччині долучитись до відновлення інфраструктури Донбасу.

Президент Ердоган запевнив Зеленського, що Туреччина не визнавала і ніколи не визнає незаконної анексії Криму, стійко стоїть на своїх позиціях щодо суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України.