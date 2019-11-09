Всесвітньовідомого режисера звинуватили в зґвалтуванні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Роман Поланскі Фото: EPA-EFE / Julien De Rosa

Звинувачення пред’явила французька актриса Валентин Моньє

Французька актриса і фотограф Валентин Моньє звинуватила режисера Романа Поланскі в зґвалтуванні, яке, за її словами, відбулося 44 роки тому. Її історію опублікувала в п’ятницю ввечері газета Le Parisien.

«У 1975 році мене зґвалтував Роман Поланскі. У мене не було з ним ніякого зв’язку – ні професійного, ні особистого, я його ледве знала. Це не була якась вечірка, не було ні алкоголю, ні наркотиків», – пише жінка.

За її словами, це сталося, коли вона відпочивала на гірськолижному курорті в Швейцарії, де також знаходився і режисер. Її друзі познайомили її з Поланскі і на наступний день, коли вони каталися разом і опинилися удвох на підйомнику він, імовірно, запитав її про готовність до фізичної близькості. Моньє, якій на той момент було 18 років, відповіла відмовою, але продовжила кататися в їх компанії. Увечері того ж дня вона відправилася з Поланскі в ресторан, після чого повернулася з ним в хатину, яку вони знімали компанією, де він нібито і поглумився над нею.

Своє бажання заявити про це через 44 роки Моньє пояснює появою новин про вихід нового фільму режисера «Офіцер і шпигун» (J’accuse, 2019) про найгучніший судовий процес в історії Франції – справу Дрейфуса. Вона зазначила, що подати заяву в поліцію на наступний день, як їй радив один із знайомих Поланскі, у якого вона сховалася після цих подій, їй завадив страх, що Поланскі вже тоді користувався славою режисера, який може вбити, щоб уникнути розголосу. Газета також зв’язалася з цим знайомим Поланскі, який заявив про готовність свідчити, якщо справа дійде до суду.

Поланскі має громадянство Франції і Польщі. У зв’язку зі звинуваченнями у зґвалтуванні неповнолітньої, висунутими проти нього в 1977 році в США, живе у Франції, чия конституція забороняє екстрадувати власних громадян. 86-річний режисер є володарем декількох десятків нагород. В 2011 році на кінофестивалі в Цюріху режисерові була вручена нагорода «За внесок у світовий кінематограф», присуджена ще в 2009 році.