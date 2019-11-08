Дженнифер Энистон рассказала, почему завела профиль в Instagram

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instagram.com/jenniferaniston

Популярная американская актриса Дженнифер Энистон около месяца назад создала аккаунт в Instagram

Ей удалось попасть в Книгу рекордов Гиннеса за самый быстрый набранный первый миллион подписчиков. Звезда призналась, что сделала это ради продвижения проекта «Утреннее шоу».

Звезда призналась, что на самом деле хотела прорекламировать новый проект. Дженнифер Энистон и оскароносная актриса Риз Уизерспун играют главные роли в сериале «Утреннее шоу». Показ сериала начался 1 ноября на стриминговом сервисе Apple TV Plus.

Сюжет сериала основан на книге журналиста CNN Брайана Стелтера Тop of the Morning. А актрисы Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон не только выполняют главные роли, но и выступят продюсерами.

Еще одной причиной появления актрисы в Instagram стало стремление знать, где заканчивается граница ее приватности. Дженнифер Энистон хочет контролировать, какие аспекты ее жизни становятся поводом для обсуждения, а какие остаются личными.

Звезда не хочет, чтобы кто-то рылся в ее жизни. Но с развитием социальных сетей этого избежать невозможно. Поэтому Дженнифер решила сама подбросить «дрова в огонь».