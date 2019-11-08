Снежана Бабкина показала архивные семейные снимки

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Жена украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана опубликовала фото с супругом и детьми, сделанные несколько лет назад

Жена Сергея Бабкина Снежана поделилась редкими семейными фотографиями.

На своей странице в Instagram актриса выставила 10 фото. На снимках можно увидеть, как пара выглядела в разные годы совместной жизни.

«Держите 10 раритетов с моим Бабкиным», – подписала публикацию Снежана.

Все снимки сделаны в разные времена года, а одна из фотографий датирована 2011 годом. Также друзья семьи узнали фото, сделанное перед тайным венчанием пары.

Сергей и Снежана Бабкины живут в браке с 2009 года. Они воспитывают девятилетнюю дочь Веселину и 14-летнего сына Артура. 18 июня 2019 года Снежана Бабкина родила сына Елисея.

У Бабкина есть также 15-летний сын Илья, который живет с первой женой музыканта.