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    Фото

    Снежана Бабкина показала архивные семейные снимки

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    Снежана Бабкина показала архивные семейные снимки
    instagram.com/babkin_official

    Жена украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана опубликовала фото с супругом и детьми, сделанные несколько лет назад

    Жена Сергея Бабкина Снежана поделилась редкими семейными фотографиями.

    На своей странице в Instagram актриса выставила 10 фото. На снимках можно увидеть, как пара выглядела в разные годы совместной жизни.

    «Держите 10 раритетов с моим Бабкиным», – подписала публикацию Снежана.

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    instagram.com/snezhana_babkina
    instagram.com/snezhana_babkina
    instagram.com/snezhana_babkina
    instagram.com/snezhana_babkina
    instagram.com/snezhana_babkina
    instagram.com/snezhana_babkina
    instagram.com/snezhana_babkina
    instagram.com/snezhana_babkina
    instagram.com/snezhana_babkina
    instagram.com/snezhana_babkina

    Все снимки сделаны в разные времена года, а одна из фотографий датирована 2011 годом. Также друзья семьи узнали фото, сделанное перед тайным венчанием пары.

    Сергей и Снежана Бабкины живут в браке с 2009 года. Они воспитывают девятилетнюю дочь Веселину и 14-летнего сына Артура. 18 июня 2019 года Снежана Бабкина родила сына Елисея.

    У Бабкина есть также 15-летний сын Илья, который живет с первой женой музыканта.

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