В'язниці Таїланду відкриють для туристів
В'язниці Таїланду відкриють для туристів
У в'язницях проводитимуть конкурси для шеф-кухарів і барів, а також відкриють магазини з товарами, які виготовили ув'язнені
Міністерство виправних установ Таїланду відкриє в'язниці для туристів як пам'ятки.
Про це пише Bangkok Post з посиланням на міністра юстиції Сомсака Тхепсутіна.
За словами міністра, подібний проект вже реалізується в п'яти виправних установах. Тепер його планують розширити на ще 72 в'язниці.
Там проводитимуть конкурси для шеф-кухарів і барів, а також відкриють магазини з товарами, які виготовили ув'язнені.
Тхепсутін також зазначив, що в тюрмах вже проводили різні заходи.
Вони спрямовані на просування різних професій, адаптацію в'язнів до життя після в'язниці, а також виправлення іміджу виправних установ.