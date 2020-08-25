В'язниці Таїланду відкриють для туристів



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В'язниці Таїланду відкриють для туристів

У в'язницях проводитимуть конкурси для шеф-кухарів і барів, а також відкриють магазини з товарами, які виготовили ув'язнені

Міністерство виправних установ Таїланду відкриє в'язниці для туристів як пам'ятки.

Про це пише Bangkok Post з посиланням на міністра юстиції Сомсака Тхепсутіна.

За словами міністра, подібний проект вже реалізується в п'яти виправних установах. Тепер його планують розширити на ще 72 в'язниці.

Там проводитимуть конкурси для шеф-кухарів і барів, а також відкриють магазини з товарами, які виготовили ув'язнені.

Тхепсутін також зазначив, що в тюрмах вже проводили різні заходи.

Вони спрямовані на просування різних професій, адаптацію в'язнів до життя після в'язниці, а також виправлення іміджу виправних установ.