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    У світі

    В'язниці Таїланду відкриють для туристів

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    В'язниці Таїланду відкриють для туристів - В'язниці Таїланду відкриють для туристів
    В'язниці Таїланду відкриють для туристів

    У в'язницях проводитимуть конкурси для шеф-кухарів і барів, а також відкриють магазини з товарами, які виготовили ув'язнені

    Міністерство виправних установ Таїланду відкриє в'язниці для туристів як пам'ятки.

    Про це пише Bangkok Post з посиланням на міністра юстиції Сомсака Тхепсутіна.

    За словами міністра, подібний проект вже реалізується в п'яти виправних установах. Тепер його планують розширити на ще 72 в'язниці.

    Там проводитимуть конкурси для шеф-кухарів і барів, а також відкриють магазини з товарами, які виготовили ув'язнені.

    Тхепсутін також зазначив, що в тюрмах вже проводили різні заходи.

    Вони спрямовані на просування різних професій, адаптацію в'язнів до життя після в'язниці, а також виправлення іміджу виправних установ.

    Таїланд туризм в'язниця
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