Україна вводить нові правила поїздок до Білорусі



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Із 1 вересня для поїздок в Білорусь громадянам України необхідні закордонні паспорти

Кабмін ухвалив рішення про часткову зупинку дії угоди про безвіз з Білоруссю ще у травні

З 1 вересня 2020 року для поїздок в Білорусь громадянам України необхідні закордонні паспорти, адже уряд запроваджує новий порядок перетину кордону. Про це повідомляє пресцентр Держприкордонслужби.

«З 1 вересня 2020 року для поїздок в Білорусь громадянам України необхідні закордонні паспорти. З початком осені набуває чинності постанова Кабінету міністрів України «Про часткове зупинення дії угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Білорусь про безвізові поїздки громадян», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що запрацює новий порядок виїзду, який дозволить покращити захист українських громадян, оскільки у разі втрати за кордоном внутрішнього паспорта ідентифікація громадян України закордонними установами є тривалою та складною.



«Прикордонники прогнозують істотне зменшення часу проходження прикордонного контролю кожного громадянина, оскільки інформація із закордонних паспортів зчитується автоматичними рідерами», - додали в ДПСУ.



Також повідомляється, що за сім місяців 2020 року прикордонники виявили понад 300 підроблених паспортних документів, понад два десятки чужих та понад 1300 недійсних.



«Громадян України, які після 1 вересня 2020 року перебуватимуть на території Білорусі без закордонних паспортів, під час повернення в Україну прикордонники безперешкодно пропускатимуть і за внутрішніми паспортами», - уточнили у ДПСУ.

Як повідомлялося, на засіданні 13 травня Кабінет міністрів України ухвалив постанову, якою частково обмежив безвізовий режим з Білоруссю, скасувавши з 1 вересня можливість перетину кордону з цією країною за паспортом громадянина України. Згідно з угодою від 2009 року, українці мали право їздити в Білорусь за внутрішніми паспортами громадянина України.





Разом з тим прикордонна служба України посилила охорону кордону з Білоруссю. Це в першу чергу пов'язано з останніми подіями у цій країні на тлі виборів президента Білорусі.

Нагадаємо, «Главком» опублікував список країн, які визнали Лукашенка президентом.

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