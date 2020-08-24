Ізраїль до жовтня продовжив обмеження на в'їзд



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В'їзд у країну без обов'язкового двотижневого карантину дозволений для громадян Ізраїлю та країн так званої зеленої зони

Українці зможуть потрапити до Ізраїлю тільки після проходження обов'язкового карантину

Дію загальної заборони на в'їзд іноземців до Ізраїлю за розпорядженням уряду країни продовжено до 1 жовтня через епідемію коронавірусу. Про це повідомило ізраїльське видання Hamodi.

При цьому в'їзд у країну без обов'язкового двотижневого карантину дозволений для громадян Ізраїлю та країн так званої зеленої зони епідемічного ризику.

«Зелена» зона включає Велику Британію, Словенію, Нову Зеландію, Грузію, Данію, Австрію, Канаду, Естонію, Італію, Фінляндію, Латвію, Німеччину, Угорщину, Грецію, Литву, Хорватію, Болгарію, Кіпр, Гонконг і Руанду.

Українці зможуть потрапити до Ізраїлю тільки після проходження обов'язкового карантину.

Між іншим, раніше стало відомо, що влада Ізраїлю може заборонити польоти в Україну. Наразі кКожен третій хворий на коронавірус в Ізраїлі - представник ортодоксального сектора. Зокрема, головний координатор боротьби з коронавірусом у країні рекомендував уряду максимально обмежити виїзд паломників до Умані в Україну на могилу рабі Нахмана - в зв'язку з високою небезпекою спалаху масового зараження та розповсюдження хвороби.

Між іншим, Ізраїль може вивезти останки рабі Нахмана з Умані.

Як відомо, через пандемію та загрозу поширення коронавірусу Кабінет міністрів заборонив цього року паломникам-хасидам відвідувати Україну.

Як повідомлялося, міський голова Умані Олександр Цебрій заявив, що у разі масового приїзду прочан-хасидів на святкування іудейського Нового року — Рош ха-Шана — готовий заблокувати в'їзди до міста.

Раніше міський голова Черкас Анатолій Бондаренко закликав не допустити приїзду хасидів в Умань для святкування релігійного свята Рош ха-Шана.

11 серпня міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов повідомив, що хасидам можуть заборонити в’їзд до України через порушення карантину.

До слова, Ізраїль також просить Україну заборонити паломникам-хасидам відвідувати Умань.







