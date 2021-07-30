Wizz Air Hungary почала літати над Чорним морем під відповідальністю України

Дочірня компанія Wizz Air Hungary Wizz Air Abu Dhabi також літає в Сімферопольському РПІ над Чорним морем під відповідальністю України.

Авіакомпанія Wizz Air Hungary почала виконувати польоти в Сімферопольському районі польотної інформації (РПІ) над відкритими водами Чорного моря під відповідальністю України. Про це повідомив в.о. директора Державного підприємства обслуговування повітряного руху України Андрій Ярмак у Фейсбуці.

Він зазначив, що дочірня компанія Wizz Air Hungary Wizz Air Abu Dhabi також літає в Сімферопольському РПІ над Чорним морем під відповідальністю України.

«Безпека польотів та якісні аеронавігаційні послуги, що підтверджені європейським і американським регуляторами з безпеки авіації, найкоротші маршрути, зменшені час польоту та витрати на пальне. Це ті переваги використання повітряного простору під відповідальністю України, що отримують користувачі повітряного простору», – написав Ярмак.

Як повідомлялося, у серпні 2020 року Агентство Європейського Союзу з безпеки польотів (European Aviation Safety Agency, EASA) опублікувало оновлений Інформаційний бюлетень з безпеки польотів стосовно безпечного використання 6 маршрутів (L851, M856, M860, M854, M435, M861). Ці маршрути EASA рекомендує користувачам повітряного простору використовувати для планування польотів над Чорним морем, де відповідальність за обслуговування повітряного руху делегована Україні.

З 27 серпня 2015 року Украерорух впровадив спеціальні процедури планування польотів та використання повітряного простору (так званий safety case) із застосуванням поетапного підходу до нормалізації польотів над відкритим морем у Сімферопольському районі польотної інформації.