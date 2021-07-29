Засуджена за «держзраду» бранка Кремля звернулася до Зеленського

Пенсіонерка просить нагадати Зеленському, щоб той включив питання обміну полоненими на «нормандському форматі»

66-річна бранка Кремля Галина Довгопола написала з російської в'язниці лист Олегу Сенцову, в якому попросила допомоги в президента Володимира Зеленського Про це йдеться у листі, який Сенцов опублікував у Facebook.

«Я – Довгопола Галина Павлівна, р.н. 1955, 27 березня. Корінна жителька Криму в четвертому поколінні. Я – громадянка України, це доведено навіть усіма судами Росії в їхніх постановах за моєю «справою», – йдеться у листі.

Жінка просить нагадати Зеленському, щоб той включив питання обміну полоненими на «нормандському форматі».

«Якщо я виживу (все ж вік), то моя дорога тільки до України. Я не хочу в Крим. Не можу більше бачити, як він гниє зараз. Дорогі наші, скоро «нормандський формат», нагадайте З.В. (президенту Зеленському Володимиру, – ред.), щоб включив питання про обмін. Наші тут дуже сподіваються. Від себе обіцяю активну роботу на благо України».

Вона додала, що в російському «Лефортово» чула, як люди «шанобливо відгукуються про українських морячків».

Довгопола повідомила, що її тримали в повній ізоляції – консула до неї не допустили, хоча вона просила «просто хвилинного побачення без єдиного слова».

Свій лист пані Галина закінчила словами «Служу народу України!».

Нагадаємо, у березні 2021 року підконтрольний Росії Севастопольський міський суд засудив до 12 років ув’язнення в колонії суворого режиму пенсіонерку Галину Довгополу, обвинувачену в «державній зраді».

«Вироком Севастопольського міського суду громадянка Д. визнана винною в скоєнні злочину, передбаченого ст. 275 Кримінального кодексу Російської Федерації, і їй призначено покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії загального режиму, з обмеженням свободи на 1 рік», – заявили пособники окупантів.

Кримінальна справа розглядалася в закритому режимі, в зв’язку з тим, що «в матеріалах справи містилися відомості, що становлять державну таємницю».

В Україні вирок засудили і закликали звільнити Довгополу.

До слова, сьогодні через два місяці пошуків політв’язня Приходька виявили у Володимирському централі