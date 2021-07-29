Через два місяці пошуків політв’язня Приходька виявили у Володимирському централі

У Володимирському централі Олег Приходько має провести перший рік свого терміну

Згідно з вироком, Приходько повинен провести термін у в'язниці-колонії

Кримського політв'язня Олега Приходька етапували у російську тюрму Володимирський централ. Про це повідомив адвокат Назім Шейхмамбетов у коментарі виданню «Ґрати».

Зазначається, що адвокат через два місяці пошуків свого підзахисного отримав інформацію в російській службі виконання покарань.

У Володимирському централі Олег Приходько має провести перший рік свого терміну. Згідно з вироком, він повинен провести у в'язниці-колонії, де арештантів утримують у камерах.

Раніше повідомлялося, що захист кримського політв'язня Приходька готує скаргу до ЄСПЛ.

Як відомо, російська каральна система вирішила збільшити термін українському політв'язню Олегу Приходьку з п’яти до 11 років колонії.

На засіданні 16 грудня 2020 року в Південному окружному військовому суді російського Ростова-на-Дону прокурор вже вимагав для Приходька 11 років колонії суворого режиму з відбуванням трьох років у в’язниці і штрафом в 200 тисяч рублів.

Навесні повідомлялося, що проукраїнського активіста із Криму Олега Приходька, який перебуває в російському ув’язненні, хотіли перевести в інше СІЗО, але він відмовлявся здати тест на коронавірус.