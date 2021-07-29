Актор Ахтем Сеітаблаєв повідомив про горе, яке прийшло в його родину

Налбантова викладала вокал і сценічну мову в Кримському училищі культури

На 84 році життя відійшла в інший світ Субіє Налбантова, кримськотатарська актриса, телеведуча, матір актора та режисера Ахтема Сеітаблаєва, яка жила в окупованому Криму. Про це Ахтем написав у Facebook.

«Мамо, не маю сили сказати прощавай. До зустрічі, люблю, люблю, люблю», – емоційно написав Ахтем.

Про трагічну звістку також написала громадська діячка Гульнара Бекірова, яка була історичним консультантом стрічки Сеітаблаєва «Хайтарма».

«Сумна новина прийшла з Криму. Померла Субіє апте Налбантова – актриса, телеведуча, добра, мила, чарівна жінка, мама прекрасних дітей. Слова співчуття і підтримки її дітям», – написала Бекірова.

Відомо, що Субіє Налбантова народилася в Криму у 1938 році. Коли їй було шість років родина, як і тисячі інших, була депортована. Жили в Марійській АРСР, потім Таджикистані. У Субіє рано проявилися творчі здібності, насамперед, до співу. Вона закінчила Ленінабадське музучилище, вступила до Ташкентського театрального інституту. У 1990 році сім'я повернулася до Криму. Тут Субіє Налбантова викладала вокал і сценічну мову в Кримському училищі культури. Величезний внесок жінка зробила в становлення та розвиток кримськотатарського телебачення.

Додамо, що після операції на 42-му році життя помер український актор Сергій Шадрін. Чоловік грав в повнометражних фільмах і серіалах. Також він був володарем чорного пояса 1 дан (панкратіон, карате)