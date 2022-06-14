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  4. Як американка у себе в готелі популяризує допомогу Україні (фото)
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    Соціум

    Як американка у себе в готелі популяризує допомогу Україні (фото)

    Американська готельєрка Валері Кросс з перших днів війни підтримує Україну і пропонкує усім клієнтам свого готелю допомогти нашій країні фінансово - Як американка у себе в готелі популяризує допомогу Україні (фото)
    Американська готельєрка Валері Кросс з перших днів війни підтримує Україну і пропонкує усім клієнтам свого готелю допомогти нашій країні фінансово
    фото: Facebook Кросс

    Жінка з перших днів війни підтримує Україну

    Генеральна менеджера готелю Bangor Aviator (що у американському штаті Мен) Валері Кросс за власною ініціативою взялася рекламувати фандрейзингову платформу United24, де акумулюються кошти для допомоги Україні.

    Фото інформаційної допомоги Україні американська готельєрка прислала в Міністерство цифрової трансформації України, ними поділився у власному Telegram-каналі очільник міністерства Михайло Федоров.

    Кросс навіть підготувала працівникам готелю текст із нагадуванням для клієнтів закладу зробити благодійний внесок на користь України хоча б у розмірі $1.

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    Як американка у себе в готелі популяризує допомогу Україні (фото)
    Як американка у себе в готелі популяризує допомогу Україні (фото)
    Як американка у себе в готелі популяризує допомогу Україні (фото)

    На своїй Facebook-сторінці Валері Кросс у перший же день повномасштабного вторгнення російських військ підтримала Україну.

    І з того часу регулярно розміщує чи ре постить інформацію про перебіг подій на фронтах війни, про постраждалих від рашистських звірств українців чи звернення українських політиків.

    Нагадаємо, уряд анонсував запуск фандрейзингової платформи United24 на початку травня.

    Теги: США війна волонтер Україна
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    Як американка у себе в готелі популяризує допомогу Україні (фото)