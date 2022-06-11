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    Політика

    Сінгапур сформував пакет допомоги для України

    Ще одна країна надішле Україні пакет допомоги - Сінгапур сформував пакет допомоги для України
    Ще одна країна надішле Україні пакет допомоги
    фото з відкритих джерел

    Сінгарпур передасть Україні «швидкі», пожежні машини та міношукачі

    Міністерство внутрішніх справ і Міністерство оборони Сінгапуру сформували пакет допомоги Україні. Він включає карети швидкої допомоги, пожежні машини, міношукачі, рятувальне та медичне обладнання. Про це повідомила посол України в Сінгапурі Катерина Зеленко у Twitter.

    «9 карет швидкої допомоги, 2 пожежні машини, асортимент протипожежного захисного спорядження, рятувальне обладнання, міношукачі та медичні засоби. Цей пакет допомоги був сформований Міністерством внутрішніх справ і Міністерством оборони Сінгапуру для підтримки України. Дякую, Сінгапур», - написала Зеленко.

    Нагадаємо, що Сінгапур приєднався до міжнародних санкцій проти Росії через вторгнення в Україну та ввів обмеження для ряду найбільших банків РФ, а також на поставки товарів військового призначення і для здійснення кібератак.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Сінгапур сформував пакет допомоги для України