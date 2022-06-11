Сінгапур сформував пакет допомоги для України

Міністерство внутрішніх справ і Міністерство оборони Сінгапуру сформували пакет допомоги Україні. Він включає карети швидкої допомоги, пожежні машини, міношукачі, рятувальне та медичне обладнання. Про це повідомила посол України в Сінгапурі Катерина Зеленко у Twitter.

«9 карет швидкої допомоги, 2 пожежні машини, асортимент протипожежного захисного спорядження, рятувальне обладнання, міношукачі та медичні засоби. Цей пакет допомоги був сформований Міністерством внутрішніх справ і Міністерством оборони Сінгапуру для підтримки України. Дякую, Сінгапур», - написала Зеленко.