Сінгапур сформував пакет допомоги для України
Сінгарпур передасть Україні «швидкі», пожежні машини та міношукачі
Міністерство внутрішніх справ і Міністерство оборони Сінгапуру сформували пакет допомоги Україні. Він включає карети швидкої допомоги, пожежні машини, міношукачі, рятувальне та медичне обладнання. Про це повідомила посол України в Сінгапурі Катерина Зеленко у Twitter.
«9 карет швидкої допомоги, 2 пожежні машини, асортимент протипожежного захисного спорядження, рятувальне обладнання, міношукачі та медичні засоби. Цей пакет допомоги був сформований Міністерством внутрішніх справ і Міністерством оборони Сінгапуру для підтримки України. Дякую, Сінгапур», - написала Зеленко.
9 ambulances, 2 fire engines, an assortment of firefighting protective gear, rescue equipment, mine detectors & medical supplies. This assistance package was put together by @mhasingapore & @mindefsg to support #Ukraine. Thank you, #Singapore! #StandWithUkraine https://t.co/oqbGtlWDLM— Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) June 10, 2022
Нагадаємо, що Сінгапур приєднався до міжнародних санкцій проти Росії через вторгнення в Україну та ввів обмеження для ряду найбільших банків РФ, а також на поставки товарів військового призначення і для здійснення кібератак.