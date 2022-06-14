США щомісяця даватимуть Україні $1,5 млрд: на що підуть кошти

Україна вже отримала від США $1 млрд для підтримки економіки під час війни

Кошти виділятимуться протягом чотирьох-п'яти місяців

Сполучені Штати Америки анонсували щомісячні транші Україні в розмірі $1,5 млрд. Кошти планують спрямувати на підтримку роботи українського уряду. Про це заявив заступник помічника міністра закордонних справ США у справах Європи та Євразії Дерек Хоган, повідомляє Wilson Center.

«Ми вже виділили на ці цілі мільярд доларів через різні механізми і маємо намір направляти ще по $1,5 млрд щомісяця протягом чотирьох-п'яти місяців», – сказав Хоган.

Нагадаємо, 9 травня Байден підписав закон про ленд-ліз.

Нещодавно Україна отримала перший транш із пакета в $40 млрд, які США виділили для України. Наша держава отримала $1 млрд для підтримки економіки у час війни.

США стежать за розвитком ситуації на сході України та готові надалі забезпечувати нашу державу необхідним озброєнням і технікою для перемоги у протистоянні російському агресору.

Тим часом, у Сполучених Штатах Америки вартість бензину зросла на 62% і досягла рекордної позначки $5 доларів за галон ( 3,8 літри )

Президент США Джо Байден вважає, що зростання цін на нафту, бензин та продукти харчування пов'язане з підтримкою України у війні.