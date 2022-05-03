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    Економіка та фінанси

    Уряд запустить платформу для збору коштів на підтримку України

    Уряд формує план відновлення України, який матиме два виміри - Уряд запустить платформу для збору коштів на підтримку України
    Уряд формує план відновлення України, який матиме два виміри
    фото: Кабмін

    Отримані кошти планується розподілити за трьома основними напрямками

    Уряд формує план відновлення та трансформації України. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів 3 травня.

    За його словами, уже зараз держава формує візію для нової України. План відновлення матиме два виміри: регіональний та параметричний.

    «Регіональний – це коли країни-партнери, міста-побратими або корпорації допомагають у відновленні конкретного українського міста чи регіону. Наприклад, Данія погодилася допомагати із відновленням Миколаєва. Італійське Бергамо – із відновленням Бучі», – сказав Шмигаль.

    Параметричний підхід, за словами прем’єра – це програма Національної ради з відновлення, яка напрацьовує параметри відбудови та трансформації кожного сектору економіки.

    «Це нові підходи й нові політики. Сучасні та європейські. Мета – не просто відбудувати зруйноване, а побудувати сучасну європейську цивілізовану державу», – зауважив Шмигаль.

    Щоб процес був системним і більш прозорим, невдовзі буде запущено u24.gov.ua – платформу для збору коштів на підтримку України в межах глобального проекту United24, який ініціював президент України Володимир Зеленський.

    «Кожна людина у світі може зробити пожертву й допомогти Україні боротися за нашу свободу. Ми хочемо об’єднати світ навколо підтримки нашої держави. Простих людей, благодійні фонди, міжнародні компанії, лідерів думок в усьому світі. Створення платформи необхідне також, аби продемонструвати максимальну прозорість і відкритість щодо використання зібраних коштів: куди та кому вони спрямовуються», – сказав прем’єр.

    За словами очільника уряду, кошти планується розподілити за трьома основними напрямками: оборона й розмінування, гуманітарна й медична допомога, а також відбудова України.

    Нагадаємо, 28 квітня президент США Джо Байден під час засідання Радбезу ООН заявив, що США готові виділити Україні $33 млрд на військову техніку та економічне відновлення.

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    Теги: росія окупанти війна Україна уряд окупація Денис Шмигаль #stoprussia
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    Уряд запустить платформу для збору коштів на підтримку України