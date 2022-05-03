Уряд запустить платформу для збору коштів на підтримку України

Уряд формує план відновлення України, який матиме два виміри

Отримані кошти планується розподілити за трьома основними напрямками

Уряд формує план відновлення та трансформації України. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів 3 травня.

За його словами, уже зараз держава формує візію для нової України. План відновлення матиме два виміри: регіональний та параметричний.

«Регіональний – це коли країни-партнери, міста-побратими або корпорації допомагають у відновленні конкретного українського міста чи регіону. Наприклад, Данія погодилася допомагати із відновленням Миколаєва. Італійське Бергамо – із відновленням Бучі», – сказав Шмигаль.

Параметричний підхід, за словами прем’єра – це програма Національної ради з відновлення, яка напрацьовує параметри відбудови та трансформації кожного сектору економіки.

«Це нові підходи й нові політики. Сучасні та європейські. Мета – не просто відбудувати зруйноване, а побудувати сучасну європейську цивілізовану державу», – зауважив Шмигаль.

Щоб процес був системним і більш прозорим, невдовзі буде запущено u24.gov.ua – платформу для збору коштів на підтримку України в межах глобального проекту United24, який ініціював президент України Володимир Зеленський.

«Кожна людина у світі може зробити пожертву й допомогти Україні боротися за нашу свободу. Ми хочемо об’єднати світ навколо підтримки нашої держави. Простих людей, благодійні фонди, міжнародні компанії, лідерів думок в усьому світі. Створення платформи необхідне також, аби продемонструвати максимальну прозорість і відкритість щодо використання зібраних коштів: куди та кому вони спрямовуються», – сказав прем’єр.

За словами очільника уряду, кошти планується розподілити за трьома основними напрямками: оборона й розмінування, гуманітарна й медична допомога, а також відбудова України.

Нагадаємо, 28 квітня президент США Джо Байден під час засідання Радбезу ООН заявив, що США готові виділити Україні $33 млрд на військову техніку та економічне відновлення.

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