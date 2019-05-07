Японія має намір укласти мир з РФ до кінця ери Рейву



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Підписанню мирного договору між РФ і Японією заважає територіальний спір за Курильські острови Ітуруп, Кунашир, Шикотан і група Хабомай, що після Другої світової війни увійшли до складу СРСР

У Японії ера Рейву продовжуватиметься до відречення теперішнього імператора від престолу і сходження на трон принца-наступника

Японія планує укласти мирний договір з Російською Федерацією до кінця ери Рейву, що розпочалася зі сходженням на престол нового імператора 1 травня 2019 року. Про це заявив міністр закордонних справ Японії Таро Коно, повідомляє прес-служба японського МЗС.

Зазначається, що ера Рейву продовжуватиметься до відречення теперішнього імператора від престолу і сходження на трон принца-наступника.

Міністр закордонних справ Коно висловив надію, що протягом ери Рейву Японії вдасться домогтися мирного договору з Росією і повернути японців, викрадених владою Північної Кореї в 1970-1980-х роках.

«Вважаємо, що нам треба докласти зусиль і рухатися вперед, щоб вирішити ці дві проблеми», - підкреслив голова японського МЗС.

Нагадаємо, в лютому у Росії заявили про відсутність умов для мирної угоди з Японією.

До цього Японія відмовилася від терміну «незаконна окупація» щодо Курил. Японський уряд вирішив не використовувати цю фразу у зв'язку з інтенсивними переговорами з Москвою.

Зазначимо, підписанню мирного договору між РФ і Японією заважає територіальний спір. Після Другої світової війни Курильські острови Ітуруп, Кунашир, Шикотан і група Хабомай увійшли до складу СРСР. Японія продовжує оскаржувати це рішення і домагається повернення островів.