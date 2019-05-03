  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Прем'єр-міністр Японії заявив, що хотів би зустрітися з Кім Чен Ином

    • Розсилка
    Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе - Прем'єр-міністр Японії заявив, що хотів би зустрітися з Кім Чен Ином
    Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе
    Фото з відкритих джерел

    За словами Сіндзо Абе, він повинен зустрітися з головою Державної ради КНДР Кім Чен Ином, щоб зламати ту взаємну недовіру, яка утворилася між країнами

    Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що хотів би зустрітися з головою Державної ради КНДР Кім Чен Ином для переговорів. Про це він заявив у інтерв'ю японській газеті Sankei Shimbun, передає «Інтерфакс-Україна».

    Читайте також

    Абе заявив, що без особистої зустрічі двох лідерів недовіру, яка склалася між країнами, буде дуже важко зламати. Він додав, що хотів би зустрітися з Ином без будь-яких попередніх умов і провести «відверту розмову».

    КНДР викрала 17 громадян Японії в 1970–1980 роках. Із них, за інформацією видання, лише п'ятеро повернулися до Японії 2002 року.

    Пхеньян і далі стверджує, що восьмеро японців померли, а четверо навіть не в'їжджали у КНДР. Однак Токіо вважає ці аргументи неправдивими і вимагає видати всіх заручників.

    Читайте також
    Японія Північна Корея Кім Чен Ин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ