Прем'єр-міністр Японії заявив, що хотів би зустрітися з Кім Чен Ином



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Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе Фото з відкритих джерел

За словами Сіндзо Абе, він повинен зустрітися з головою Державної ради КНДР Кім Чен Ином, щоб зламати ту взаємну недовіру, яка утворилася між країнами

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що хотів би зустрітися з головою Державної ради КНДР Кім Чен Ином для переговорів. Про це він заявив у інтерв'ю японській газеті Sankei Shimbun, передає «Інтерфакс-Україна».

Абе заявив, що без особистої зустрічі двох лідерів недовіру, яка склалася між країнами, буде дуже важко зламати. Він додав, що хотів би зустрітися з Ином без будь-яких попередніх умов і провести «відверту розмову».

КНДР викрала 17 громадян Японії в 1970–1980 роках. Із них, за інформацією видання, лише п'ятеро повернулися до Японії 2002 року.

Пхеньян і далі стверджує, що восьмеро японців померли, а четверо навіть не в'їжджали у КНДР. Однак Токіо вважає ці аргументи неправдивими і вимагає видати всіх заручників.