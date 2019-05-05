В Японії кількість дітей упала до історичного мінімуму



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З усіх дітей хлопчики складають 7,85 мільйона, а дівчатка - 7,48 мільйона

Число дітей в Японії скоротилося на третину за останні 30 років, згідно з даними Міністерства внутрішніх справ країни, оприлюдненими в суботу. Про це пише видання Japan Times.

Число дітей у віці до 15 років станом на 1 квітня 2019 року становить 15,33 мільйона, що на 180 тисяч менше, ніж роком раніше, і є найнижчим з моменту початку демографічного обліку в 1950 році, пише видання.

З усіх дітей хлопчики складають 7,85 мільйона, а дівчатка - 7,48 мільйона.

Число дітей у віці від 12 до 14 років склало 3,22 мільйона, з 9 до 11 - 3,21 мільйона, від 6 до 8 - 3,09 мільйона, від 3 до 5 - 2,95 мільйона і від 0 до 2 - 2,86 мільйона.