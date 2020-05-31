«Вирвав волосся і пошматував руку»: у Черкасах на жінку з дитиною напав бійцівський пес



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ймовірно, на жінку напав пес породи стафф Фото ілюстративне

Агресивна собака був з господарем, але без поводку та намордника

Декілька днів тому на мешканку Черкас та її доньку на вулиці напав агресивний великий пес, який вирвав шмат волосся у жінки та пошматував їй руку.

Про це місцевому виданню «Вичерпно» розповіла сама постраждала Тетяна Скороходько.

«Ми йшли з донькою та з маленькою собачкою по алеї. І там є спуск, де йшли троє людей: чоловік та жінка, які залишилися свідками події, та чоловік із великою собакою, дуже схожою на стаффа», — розповіла Тетяна.

За словами жінки, собака була з господарем, але без поводку та намордника, а власник тварини під час агресивного реагування на людей кричав, що «його собака неадекватна».

«Коли собака почав на нас бігти, я взяла на руки нашу собачку, обняла міцно доньку і ми стояли, не рухавшись, бо я знаю, що так потрібно робити, щоб агресивна тварина не нападала. Але він почав навколо нас стрибати, подряпав дитині руки, вирвав у мене шмат волосся, потім вчепився в руку і повис на ній», — каже жінка.

Після чого чоловік відтягнув від жінки собаку та втік. Тетяну доставили до травмпункту.

Інформацію про напад підтвердив речник Нацполіції у Черкаській області Дмитро Грищенко, зазначивши, що повідомлення дійсно зареєстроване і за ним призначена перевірка. Жінка була доставлена до лікарні, на місці їй була надана допомога.

До слова, на Рівненщині патрульні побилися з чоловіками через підстреленого пса.