На Буковину з Вінничани переселили червонокнижну зубриху



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Зубриху назвали Мурзана

Тварина добре перенесла переїзд спецтранспортом із Вінниччини на Буковину

Із вінницьких лісів у вольєр Сторожинецького лісництва, що на Буковині, привезли червонокнижного зубра для збільшення популяції цих тварин.

Про це повідомляють у пресслужбі Чернівецької ОДА.

«У вольєр Сторожинецького лісництва привезли із вінницьких лісів іще одну зубриху. Її назвали Мурзана. Імена усіх зубрів, які живуть у вольєрі, починаються на «Му». Це традиція, бо першого мешканця, переселеного із Миколаївського зоопарку, звали Мурза», - йдеться у повідомленні.

В ОДА зазначили, що тварина добре перенесла переїзд спецтранспортом із Вінниччини на Буковину. А стадо зубрів, старожилів вольєру, прийняли її як свою.

«Зубри – соціальні тварини, вони мирні, живуть стадом, добре ставляться один до одного», - зазначив мисливствознавець лісгоспу Руслан Рудий.

Вольєр у Сторожинецькому лісгоспі створений для поповнення популяції зубрів. Народжених тут тварин випускають у дику природу, вони поповнюють стадо, яке живе у вижницьких і сторожинецьких лісах.

«Таким чином, ми підтримаємо дику популяцію буковинських зубрів. Маємо в нашому вольєрі представників різних генеалогічних ліній – зубрів австрійсько-німецької крові і східноєвропейської. Це забезпечить народження здорового життєздатного потомства», – зазначив головний мисливствознавець Державного підприємства «Сторожинецьке лісове господарство» Сергій Чистов, який є ініціатором і організатором усіх робіт з реалізації програми відродження буковинського зубра.

Вольєр на території Банилівського лісництва збудували у 2014 році за ініціативи та за кошти ДП «Сторожинецький лісгосп». Це єдиний в Україні вольєр, де в напіввільних умовах, максимально наближених до дикої природи, живуть зубри, завезені з лісів Вінниччини (Хмільницький лісгосп), Миколаївського зоопарку, та з Львівщини (НПП «Сколіські Бескиди»).