В австралійському парку вперше з часів руйнівних пожеж народилася коала



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Новонароджена коала для працівників парку є «символом надії на майбутнє дикої природи Австралії»

Тваринку назвали Еш, що означає «Попіл»

Австралійський парк рептилій, розташований у штаті Новий Південний Уельс, повідомив про народження коали вперше з початку руйнівних пожеж у країні. Про це установа повідомила у своєму Facebook, оприлюднивши відео з твариною.

«У нас дуже особливе оголошення… Найперша коала сезону вискочила з маминої сумки, аби сказати всім привіт!», — йдеться в повідомленні.

Працівники парку назвали її Еш (у перекладі з англійської — «попіл»). Так вони хочуть підкреслити, що новонароджена коала є «символом надії на майбутнє дикої природи Австралії».

У березні природоохоронна група Міжнародного фонду захисту тварин підрахувала, що в Новому Південному Уельсі під час пожеж загинули близько 5000 коал. А загалом їхня кількість зменшилася на дві третини менш ніж за 20 років.

Нагадаємо, пожежі в Австралії почалися восени 2019 року й тривали на початку 2020-го. Безпосередньо від пожеж загинули понад два десятки людей і, за оцінками, до мільярда тварин, а від вдихання отруйного диму — понад чотири сотні.