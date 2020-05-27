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    У світі

    В австралійському парку вперше з часів руйнівних пожеж народилася коала

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    <span>Новонароджена коала для працівників парку є &laquo;символом надії на майбутнє дикої природи Австралії&raquo;</span> - В австралійському парку вперше з часів руйнівних пожеж народилася коала
    Новонароджена коала для працівників парку є «символом надії на майбутнє дикої природи Австралії»

    Тваринку назвали Еш, що означає «Попіл»

    Австралійський парк рептилій, розташований у штаті Новий Південний Уельс, повідомив про народження коали вперше з початку руйнівних пожеж у країні. Про це установа повідомила у своєму Facebook, оприлюднивши відео з твариною.

    «У нас дуже особливе оголошення… Найперша коала сезону вискочила з маминої сумки, аби сказати всім привіт!», — йдеться в повідомленні.

    Працівники парку назвали її Еш (у перекладі з англійської — «попіл»). Так вони хочуть підкреслити, що новонароджена коала є «символом надії на майбутнє дикої природи Австралії».

    У березні природоохоронна група Міжнародного фонду захисту тварин підрахувала, що в Новому Південному Уельсі під час пожеж загинули близько 5000 коал. А загалом їхня кількість зменшилася на дві третини менш ніж за 20 років.

    Нагадаємо, пожежі в Австралії почалися восени 2019 року й тривали на початку 2020-го. Безпосередньо від пожеж загинули понад два десятки людей і, за оцінками, до мільярда тварин, а від вдихання отруйного диму — понад чотири сотні.

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