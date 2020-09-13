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    У світі

    З’явилося відео, як невідомий стріляє з рушниці під час протестів у Мінську

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    З’явилося відео, як невідомий стріляє з рушниці під час протестів у Мінську
    Скріншот з відео

    Під час протестів у Мінську невідомі застосували вогнепальну зброю у повітря

    На відео видно, як група без розпізнавальних знаків вискакує з автобуса. Один з молодиків в масці з рушницею робить постріл у повітря.

    Відео стрілянини під час протестів у Мінську 13 вересня опублікував інтернет-портал TUT.BY

    Раніше повідомлялося, що білоруські силовики відкрили вогонь біля елітного селища Дрозди у центральному районі Мінська.

    Як повідомляли очевидці, після того як одна з багатотисячних колон зібралася біля очеплення і число протестуючих стало швидко зростати, з боку кордону співробітників правоохоронних органів пролунали постріли в повітря.

    Пізніше, у міліції Мінська відкинули інформацію очевидців про те, що співробітники силових структур стріляли в повітря біля селища Дрозди, де зібралася багатотисячна колона протестуючих.

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