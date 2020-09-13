Протестувальники у Мінську нарешті перейшли від романтики до діла: будують барикади



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Фото: Вадим Замировский/TUT.BY

Учасники маршу протесту приносять водоналивні блоки та інші підручні матеріали

У центрі Мінська учасники акції протесту почали зводити барикади. Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на очевидців.

Учасники маршу протесту приносять на вулицю Тімірязєва водоналивні блоки та інші підручні матеріали і споруджують барикади на проїжджій частині.

Руху транспорту по вулиці немає. Проїжджа частина заповнена протестувальниками.

В СК Білорусії попереджали, що «створення перешкод, установка барикад, постів або використання інших інструментів для блокування нормальної і безпечної роботи комунікацій всіх видів транспорту заборонені і можуть спричинити за собою не тільки адміністративну, але і кримінальну відповідальність, яка настає з 16-річного віку».

За офіційними даними, на виборах президента 9 серпня глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановска – 10,9%. Всі чотири суперника Лукашенка оскаржили результати виборів.

До слова, Євросоюз таки запровадить санкції проти білоруських посадовців за фальсифікацію виборів.

У Мінську та інших білоруських містах під час акцій протесту на минулих вихідних затримали 633 особи.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

Раніше повідомлялося, що білоруські силовики відкрили вогонь біля елітного селища Дрозди у центральному районі Мінська.

Нагадаємо, спостерігачі повідомляють про більш ніж 150 тисячах протестуючих в Мінську. За останніми офіційними даними, затримані були близько 250 осіб.