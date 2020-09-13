Протестувальники у Мінську нарешті перейшли від романтики до діла: будують барикади
Учасники маршу протесту приносять водоналивні блоки та інші підручні матеріали
У центрі Мінська учасники акції протесту почали зводити барикади. Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на очевидців.
Учасники маршу протесту приносять на вулицю Тімірязєва водоналивні блоки та інші підручні матеріали і споруджують барикади на проїжджій частині.
Руху транспорту по вулиці немає. Проїжджа частина заповнена протестувальниками.
За офіційними даними, на виборах президента 9 серпня глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановска – 10,9%. Всі чотири суперника Лукашенка оскаржили результати виборів.
До слова, Євросоюз таки запровадить санкції проти білоруських посадовців за фальсифікацію виборів.
У Мінську та інших білоруських містах під час акцій протесту на минулих вихідних затримали 633 особи.
Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.
Раніше повідомлялося, що білоруські силовики відкрили вогонь біля елітного селища Дрозди у центральному районі Мінська.
Нагадаємо, спостерігачі повідомляють про більш ніж 150 тисячах протестуючих в Мінську. За останніми офіційними даними, затримані були близько 250 осіб.