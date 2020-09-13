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    У світі

    У Мінську затримано близько 250 осіб, – МВС

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    <p>Марш протесту у Мінську 13 вересня 2020 р.</p> - У Мінську затримано близько 250 осіб, – МВС

    Марш протесту у Мінську 13 вересня 2020 р.

    Фото Радіо Свобода

    За офіційними даними у Білорусі зафіксовано 17 осередків протестної спрямованості

    У МВС Білорусі заявили, що в ході акції протесту в неділю в Мінську затримано близько 250 осіб.

    Про це повідомила прессекретар МВС Білорусі Ольга Чемоданова в Telegram.

    «У різних районах столиці затримано близько 250 осіб. Всі вони використовували прапори і іншу символіку, незареєстровані в установленому порядку, і плакати різного змісту, в тому числі образливого», – повідомила Чемоданова.

    Як повідомили в МВС, станом на 15:00 у Білорусі зафіксовано 17 осередків протестної спрямованості.

    Там запевняють, що загальна кількість учасників не перевищує трьох тисяч чоловік. Інтерфакс повідомляє про 100 тисяч учасників.

    Разом з тим, за даними TUT.BY і білоруської служби Радіо Свобода, в акції протесту тільки в Мінську в неділю беруть участь десятки тисяч людей.

    Нагадаємо, за офіційними даними, на виборах президента 9 серпня глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановска – 10,9%. Всі чотири суперника Лукашенка оскаржили результати виборів.

    До слова, Євросоюз таки запровадить санкції проти білоруських посадовців за фальсифікацію виборів.

    У Мінську та інших білоруських містах під час акцій протесту на минулих вихідних затримали 633 особи.

    Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

    Білорусь МВС санкції Олександр Лукашенко протест
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