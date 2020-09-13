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    У світі

    Білоруські силовики відкрили вогонь біля елітного селища Дрозди у центральному районі Мінська

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    Затримання протестуючих у Білорусі - Білоруські силовики відкрили вогонь біля елітного селища Дрозди у центральному районі Мінська
    Затримання протестуючих у Білорусі

    Силовики стріляли в повітря де зібралася колона протестувальників

    Попереджувальні постріли в повітря прозвучали біля очеплення поруч із селищем «Дрозди» в Мінську, коли там почали збиратися учасники протестного маршу, повідомляє "Інтерфакс".

    Як повідомляють очевидці, після того як одна з багатотисячних колон зібралася біля очеплення і число протестуючих стало швидко зростати, з боку кордону співробітників правоохоронних органів пролунали постріли в повітря.

    Інформації про характер зброї і постраждалих немає.

    Раніше колоні протестуючих на проспекті Переможців поруч з торговим центром «Арена Сіті» перегородили дорогу співробітники ОМОН. Вони оточили перші групи протестуючих і приступили до затримань.

    Я повідомлялися, сьогоднішня протестна акція отримала назву «Марш героїв: йдемо на Дрозди». Дрозди – історична місцевість у центральному районі Мінська, де розташована резиденція Олександра Лукашенка і проживає керівництво Білорусі.

    Нагадаємо, у МВС Білорусі заявили, що в ході акції протесту в неділю в Мінську затримано близько 250 осіб. За офіційними даними у Білорусі зафіксовано 17 осередків протестної спрямованості.

     

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