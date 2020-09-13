Мінська міліція не підтвердила інформацію щодо застосування зброї біля селища Дрозди



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У білоруській столиці в неділю проходить акція протесту. Число її учасників, за даними спостерігачів, перевищила 150 тисяч осіб

«Ситуація залишається контрольованою» – білоруська мілиція

У ГУВС Мінміськвиконкому відкинули інформацію очевидців про те, що співробітники силових структур стріляли в повітря біля селища Дрозди в Мінську, де зібралася багатотисячна колона протестуючих.

«Зброя не застосовувалося», – розповіла агентству «Інтерфакс» офіційний представник ГУВС Мінміськвиконкому Наталія Ганусевич. Вона додала, що «ситуація залишається контрольованою».

Раніше очевидці повідомили, що в селищі Дрозди, де знаходяться будинки білоруського керівництва, з боку кордону співробітників правоохоронних органів пролунали постріли в повітря.

За офіційними даними, на виборах президента 9 серпня глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановска – 10,9%. Всі чотири суперника Лукашенка оскаржили результати виборів.

До слова, Євросоюз таки запровадить санкції проти білоруських посадовців за фальсифікацію виборів.

У Мінську та інших білоруських містах під час акцій протесту на минулих вихідних затримали 633 особи.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

Я повідомлялося, сьогоднішня протестна акція отримала назву «Марш героїв: йдемо на Дрозди». Дрозди – історична місцевість у центральному районі Мінська, де розташована резиденція Олександра Лукашенка і проживає керівництво Білорусі.

Нагадаємо, у МВС Білорусі заявили, що в ході акції протесту в неділю в Мінську затримано близько 250 осіб. За офіційними даними у Білорусі зафіксовано 17 осередків протестної спрямованості.

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