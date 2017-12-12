  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
    У світі

    З петербурзького заводу робітники вкрали 20 тонн консервів

    Заводу завдано збитків на 5,7 мільйона рублів
    У Петербурзі (Росія) працівники заводу з виробництва харчових консервів викрали 20 тонн продукції на суму понад 5,7 мільйона рублів (майже 3 мільйони гривень). Зловмисники затримані співробітниками МВС Росії, повідомила офіційний представник МВС Росії Ірина Вовк. «В результаті оперативно-розшукових заходів затримано трьох учасників
    • Сьогодні, 11:59
    • Розсилка
    Поліція Росії
    Поліція Росії

    Заводу завдано збитків на 5,7 мільйона рублів

    У Петербурзі (Росія) працівники заводу з виробництва харчових консервів викрали 20 тонн продукції на суму понад 5,7 мільйона рублів (майже 3 мільйони гривень). Зловмисники затримані співробітниками МВС Росії, повідомила офіційний представник МВС Росії Ірина Вовк.

    «В результаті оперативно-розшукових заходів затримано трьох учасників організованої групи у віці 30, 33 і 48 років. Встановлено, що з території заводу з виробництва харчових консервів зловмисники викрали 20 тонн продукції, завдавши організації збитків на суму близько 5 мільйонів рублів», - розповіла Вовк.

    Вона додала, що також фігуранти підозрюються в шахрайстві з вантажем, що належить іншому комерційному підприємству. За підробленими документами вони викрали майже 22 тонни бананів, вартістю близько 1,3 мільйона рублів.

    Порушено кримінальні справи. Підозрювані затримані.

    Джерело: Росбалт

    Читайте також
    Росія МВС кримінал продукти
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ