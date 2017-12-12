З петербурзького заводу робітники вкрали 20 тонн консервів
- Сьогодні, 11:59
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Розсилка
Заводу завдано збитків на 5,7 мільйона рублів
У Петербурзі (Росія) працівники заводу з виробництва харчових консервів викрали 20 тонн продукції на суму понад 5,7 мільйона рублів (майже 3 мільйони гривень). Зловмисники затримані співробітниками МВС Росії, повідомила офіційний представник МВС Росії Ірина Вовк.
«В результаті оперативно-розшукових заходів затримано трьох учасників організованої групи у віці 30, 33 і 48 років. Встановлено, що з території заводу з виробництва харчових консервів зловмисники викрали 20 тонн продукції, завдавши організації збитків на суму близько 5 мільйонів рублів», - розповіла Вовк.
Вона додала, що також фігуранти підозрюються в шахрайстві з вантажем, що належить іншому комерційному підприємству. За підробленими документами вони викрали майже 22 тонни бананів, вартістю близько 1,3 мільйона рублів.
Порушено кримінальні справи. Підозрювані затримані.
Джерело: Росбалт