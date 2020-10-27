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    У світі

    З початку доби затримано понад 30 білорусів під час народного ультиматуму

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    <span>За даними правозахисників, протестні акції проходять у багатьох містах Білорусі</span> - З початку доби затримано понад 30 білорусів під час народного ультиматуму
    За даними правозахисників, протестні акції проходять у багатьох містах Білорусі

    Затримання зафіксовані в Мінську, Бобруйську, Гродно, Смолевичах, Полоцьку

    У Білорусі з початку доби, 27 жовтня, силовики затримали вже 33 учасників протестних акцій. Про це повідомляють правозахисники центру «Вясна».

    За даними правозахисників, протестні акції проходять у багатьох містах Білорусі. Демонстранти організовують ланцюга солідарності, а також намагаються заблокувати рух автомобільного транспорту. Силовики розганяють протести. Тільки в Мінську були затримані 26 осіб.

    Раніше повідомлялося, що в Мінську вранці силовики затримали дев'ять медиків.

    Нагадаємо, 25 жовтня вийшов термін ультиматуму білоруської опозиції, в якому Олександра Лукашенка закликали скласти повноваження. В результаті з 26 жовтня в Білорусі оголосили народний страйк. При цьому з самого ранку понеділка силовики почали затримання і розгін протестуючих.

    За перший день нового страйку силовики затримали 581 протестувальника.

    Білорусь правозахисники страйк
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