Тихановська про страйк у Білорусі: це тільки початок



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Загальнонаціональний страйк у Білорусі розпочатого на заклик опозиційного кандидата в президенти Світлани Тихановської

За словами Тихановської, 26 жовтня сила солідарності злякала режим

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська звернулася до людей, які підтримали страйк в республіці, і заявила, що сила солідарності «злякала режим».

Ролик зі відеозверненням вона розмістила у мережі.

«Ця сила солідарності злякала режим. Він знову використовує репресії, тому що більше ні на що не здатний. На вас вже намагаються тиснути і звільняти. Вони думають, що так повернуть вас до роботи, і знову зможуть жити за ваш рахунок. Але сьогодні у нас все вийшло, тому що кожен з вас своїми героїчними вчинками заради друга, колеги і земляка. Цехи заводів не запрацювали, щоб могла запрацювати ланцюгова реакція солідарності. Її вже не підірвати, не затримати і не вбити. Сьогодні був важливий день – і я вірю, що це був тільки початок», – сказала Тихановська.

Нагадаємо, білоруські силовики затримали щонайменше 210 осіб в перший день загальнонаціонального страйку, розпочатого на заклик опозиційного кандидата в президенти Світлани Тихановської.

Повідомлялося, що робітники великих заводів Білорусі закликають до національного страйку.