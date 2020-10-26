«Кіберпартизани» зламали сайт Національного банку Білорусі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хакерський рух «кіберпартизани» виник після президентських виборів, результати яких викликали в Білорусі масові акції протесту

Співробітники Нацбанку не приєдналися до загальнонаціонального страйку

Білоруські хакери зламали сайт Національного банку країни, оскільки його співробітники не приєдналися до загальнонаціонального страйку.

Про це повідомляє Naviny.by.

За даними самого Нацбанку, сайт регулятора не відкривався вдень 26 жовтня. Відповідальність за блокування сайту взяли на себе «кіберпартизани».

«Нацбанк не дуже хотів приєднуватися до народного страйку. Ми їх переконали», – прокоментували в співтоваристві «кіберпартизан».

Раніше хакери неодноразово зламували сайти і Ютуб-канали держорганізацій. Зокрема, 26 вересня була перервана онлайн-трансляція вечірніх новин на телеканалі «Білорусь 1». В ефірі були показані кадри побиття протестувальників на вуличних акціях.

У жовтні були зламані сайти Мінського автомобільного заводу, профспілкових організацій, концерну «Білнафтохім». «Кіберпартизани» закликали читачів цих ресурсів приєднатися до акцій протесту.

Відомо, що хакерський рух «кіберпартизани» виник після президентських виборів, результати яких викликали в Білорусі масові акції протесту.

Раніше «кіберпартизани» зламали сайт торгово-промислової палати Білорусі.

Також хакери зламали сайти білоруських державних телеканалів.