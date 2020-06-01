За минулу добу у Швеції не було зареєстровано жодного випадку смерті через Covid-19



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У Швеції минулої доби не було жодної жертви коронавірусу

Першу смерть від Covid-19 було зареєстровано у Швеції 11 березня

Минулої доби в Швеції, вперше після 12 березня, не було зафіксовано випадків смерті, пов’язаних із Covid-19. Однак кількість загиблих від епідемії порівняно з іншими скандинавськими країнами у Швеції висока – 4 395. Про це повідомляє Tvn24.pl.

«Ми сьогодні не отримали інформації про будь-які випадки смерті, але, як завжди, у ці вихідні дані можуть затягнутися», – сказав Генрік Джозефсон, працівник пресслужби міністерства охорони здоров’я Швеції.

У Швеції один з найвищих в світі показників смертності людей, які захворіли на коронавірус, на мільйон жителів. Більше людей на мільйон жителів загинуло лише в Бельгії, Іспанії, Великобританії, Італії та Франції, а також у невеликих Андоррі та Сан-Марино.

У Швеції від початку пандемії померли 3995 людей. У сусідніх країнах значно менше: у Данії померло 571 людина, у Фінляндії – 316, у Норвегії – 236.

У Швеції 11 березня було зафіксовано першу смерть людини, яка захворіла на коронавірус. На сьогодні в цій країні було підтверджено загалом 37 542 випадків коронавірусної інфекції, 429 випадків зареєстровано за останні 24 години.

Через все ще складну епідемічну ситуацію в Швеції скандинавські країни вирішили не відкривати свої кордони з цією країною. З 15 червня можна буде подорожувати між Данією та Норвегією.

Нагадаємо, станом на ранок понеділка, 1 червня, загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 371 995 осіб. У свою чергу, одужали 2 641 142.

Коронавірус в Україні

Всього 23672

Хворіють 13426

Одужали 9538

Померли 708

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1 червня в Україні підтверджено 24 012 випадків Covid-19, з них 9690 одужали, 718 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 340 випадків.