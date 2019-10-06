Богдан відпочиває у Туреччині і звідти розказує, що Майдан у Києві проплачений (ФОТО)



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Андрій Богдан і Андрій Вавриш в аеропорту Анкари Фото: телеграм Соня Кошкіна

Богдан і забудовник Вавриш полетіли на відпочинок

Керівник офісу президента Андрій Богдан полетів до Туреччини на відпочинок із забудовником Андрієм Вавришем, якого називають «новим смотрящим за Києвом».

Про це повідомила журналістка Соня Кошкіна, яка поширила в соцмережах фото Богдана і Вавриша по прибуттю у аеропорту Анкари 3 жовтня.

Кошкіна зауважила, що наступного дня Вавриш зі своєю дружиною перебував у турецькій Каппадокії.

«…Є ще один знімок. В аеропорту Анкари в четвер (добиратися до Каппадокії – то ще пригода), на якому ми бачимо Вавриша і Богдана. Відомо, що вони дружать і, мабуть, глава ОП вирішив скласти компанію своєму другові в важливий для нього момент», – пише журналістка.

Під час відпочинку у Туреччині, Богдан у себе на сторінці у Facebook розмістив фейкову інформацію про «проплачене віче на Майдані».

Як повідомлялося раніше, голова офісу президента Богдан разом зі своїм другом Вавришем були зафіксовані на французькому курорті Сен-Тропе, де відбувалося весілля «смотрящого за Міністерством юстиції» Довбенка.