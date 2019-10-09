У курортному Коблево обвалився балкон, є загиблий і травмовані



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Один із постраждалих загинув, інші двоє – отримали травми

На базі відпочинку у с. Коблеве на Миколаївщині впав балкон – загинув один з чоловіків, які хотіли найнятися на роботу, ще двоє травмовані.

Про це повідомив відділ комунікації ГУ НП в Миколаївській області.

«Поліція проводить розслідування обставин загибелі та травмування людей на базі відпочинку у Коблевому. Троє мешканців Івано-Франківської області прибули у с. Коблеве для працевлаштування різноробочими на одну з баз. Щоб оглянути обсяг роботи, чоловіки піднялись на третій поверх споруди, яка перебувала у стадії демонтажу, та стали на бетонну плиту, що залишилась від балкону. Від ваги плита обвалилась разом із людьми», - йдеться у повідомленні.

Внаслідок обвалу один з чоловіків від отриманих травм загинув на місці події, другий з тілесними ушкодженнями був доставлений до лікарні, третій отримав садна та синці й від госпіталізації відмовився.

Наразі слідчі проводять розслідування обставин події. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 КК України «Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою». Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.