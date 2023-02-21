Заборонено вдягати жовте та блакитне. Як набирають росіян на концерт із Путіним

Путін на мітингу-концерті у березні 2022 року

За відвідування концерту в Лужниках обіцяють заплатити по 500 рублів

У Росії через соцмережі набирають масовку для мітингу-концерту на стадіоні «Лужники», який заплановано на 22 лютого з нагоди річниці визнання Росією «незалежності» «ДНР» і «ЛНР» і повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

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Очікується, що на концерті буде присутній диктатор Володимир Путін.

Охочим обіцяють заплатити за відвідування концерту по 500 рублів. Також туди планують зігнати студентів московських вузів та бюджетників.

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Наприклад, на концерт збирають працівників московського метрополітену.

«У пам'ятці для співробітників підземки йдеться, що на вході на стадіон вони повинні бути не пізніше 13-ї години. Їм не можна приходити у форменому та спеціальному одязі або використовувати логотип метрополітену», – зазначає телеграм-канал «Можем объяснить».

Також забороняється одягатися у жовте та синє – кольори українського прапора. Вже на місці глядачам видадуть прапори та іншу атрибутику. Приносити із собою плакати не можна.

Крім того, масовці потрібно заздалегідь залишити свої паспортні дані: ПІБ, дату та місце народження, серію та номер паспорта, а також дату його видачі. За явку на концерт пообіцяли 500 рублів, які виплатять наступного дня.

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Нагадаємо, послання президента РФ Володимира Путіна Федеральним Зборам буде оголошено 21 лютого у «Гостиному дворі» в Москві.

Послання президента РФ до Федеральних зборів, держдуми та Ради Федерації Росії – це щорічна промова, внесена до російської конституції в лютому 1994 року. У 2022 році Путін кілька разів відкладав своє щорічне послання до Федеральних зборів, ймовірно, сподіваючись зрештою використати цю промову, щоб відсвяткувати масштабні перемоги Росії в Україні, але не зміг цього зробити через відсутність таких перемог і на тлі загостреної критики керівництва Кремля.

Крім того, Путін готує концерт до річниці кривавої війни в Україні. На стадіоні «Лужники» можуть організувати майданчики на військово-патріотичну тематику.