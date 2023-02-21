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Заборонено вдягати жовте та блакитне. Як набирають росіян на концерт із Путіним

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Заборонено вдягати жовте та блакитне. Як набирають росіян на концерт із Путіним
Путін на мітингу-концерті у березні 2022 року
фото з відкритих джерел

За відвідування концерту в Лужниках обіцяють заплатити по 500 рублів

У Росії через соцмережі набирають масовку для мітингу-концерту на стадіоні «Лужники», який заплановано на 22 лютого з нагоди річниці визнання Росією «незалежності» «ДНР» і «ЛНР» і повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Очікується, що на концерті буде присутній диктатор Володимир Путін.

Охочим обіцяють заплатити за відвідування концерту по 500 рублів. Також туди планують зігнати студентів московських вузів та бюджетників.

Заборонено вдягати жовте та блакитне. Як набирають росіян на концерт із Путіним фото 1

Наприклад, на концерт збирають працівників московського метрополітену.

«У пам'ятці для співробітників підземки йдеться, що на вході на стадіон вони повинні бути не пізніше 13-ї години. Їм не можна приходити у форменому та спеціальному одязі або використовувати логотип метрополітену», – зазначає телеграм-канал «Можем объяснить».

Також забороняється одягатися у жовте та синє – кольори українського прапора. Вже на місці глядачам видадуть прапори та іншу атрибутику. Приносити із собою плакати не можна.

Заборонено вдягати жовте та блакитне. Як набирають росіян на концерт із Путіним фото 2

Крім того, масовці потрібно заздалегідь залишити свої паспортні дані: ПІБ, дату та місце народження, серію та номер паспорта, а також дату його видачі. За явку на концерт пообіцяли 500 рублів, які виплатять наступного дня.

Нагадаємо, послання президента РФ Володимира Путіна Федеральним Зборам буде оголошено 21 лютого у «Гостиному дворі» в Москві.

Послання президента РФ до Федеральних зборів, держдуми та Ради Федерації Росії – це щорічна промова, внесена до російської конституції в лютому 1994 року. У 2022 році Путін кілька разів відкладав своє щорічне послання до Федеральних зборів, ймовірно, сподіваючись зрештою використати цю промову, щоб відсвяткувати масштабні перемоги Росії в Україні, але не зміг цього зробити через відсутність таких перемог і на тлі загостреної критики керівництва Кремля.

Крім того, Путін готує концерт до річниці кривавої війни в Україні. На стадіоні «Лужники» можуть організувати майданчики на військово-патріотичну тематику.

Теги: путін росія війна

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